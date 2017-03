Jahreshauptversammlung des Frauenchor Pracht

Veröffentlicht am 14. März 2017 von wwa

PRACHT – – Zur Jahreshauptversammlung begrüßte die 1. Vorsitzende Isolde Krämer zahlreiche Teilnehmer, darunter auch einige passiver Mitglieder, sowie Ortsbürgermeister Udo Seidler. Nach Bekanntgabe der vorgeschriebenen Regularien wurde an die Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht, der aktiven Sängerin Helga Bachmann, dem passiven Mitglied Maria Krall sowie das erst vor einigen Wochen verstorbene Ehrenmitglied Hildegard Podehl. Ein herzlicher Dank ging an alle Sängerinnen, den Vorstand, an alle Helfer bei den verschiedenen Veranstaltungen, an die passiven Mitglieder für ihre Unterstützung, sowie an die Chorleiterin Susanne Eitelberg für ihre unermüdliche Chorarbeit bei 42 Proben und Auftritten. Alle Proben besucht haben im vergangenen Jahr Heide Jagnow und Isolde Krämer. Bei der Weihnachtsfeier wurden sie hierfür mit einem kleinen Präsent belohnt.

Im ausführlichen Geschäftsbericht, vorgetragen von Heike Schäfer-Busies, wurde noch einmal an alle Auftritte und Veranstaltungen erinnert, u.a. in Breitscheidt, Hilgenroth, Niederhausen, Schladern, beim Jubiläum 140 Jahre Gaststätte „Am Dorfplatz“, beim Gedenkgottesdienst am Totensonntag, sowie beim Zweibelkuchenfest und auf dem Weihnachtsmarkt.

Wegen Krankheit der 1. Kassiererin Elisabeth Ebach trug die 1. Vorsitzende den Kassenbericht vor. Durch Einnahmen bei verschiedenen Festen und Veranstaltungen konnten die Ausgaben fast ausgeglichen werden. Die Kassenprüfer Sonja Ebach und Marion Klüser bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Durch den Rücktritt der bisherigen zweiten Notenwartin Hannelore Beer war laut Satzung eine Ergänzungswahl notwendig. Vorgeschlagen wurde Monika Radloff und nach Abstimmung nahm sie den Posten gerne an.

Am 20. und 21. Mai feiert der Frauenchor wieder ein Sommerfest. Einladungen zu Festen nach Hilgenroth, Busenhausen und Breitscheidt liegen dem Chor auch schon vor. Weiterhin ist eine Tagesfahrt geplant. Vorgesehen und abgestimmt wurde ein Ausflug nach Trier/Saarburg am 1.Juli, an dem alle aktiven und passiven Mitglieder teilnehmen können. Der jährliche Ausflug führt im September in die Hansestadt Wismar, wofür schon fleißig gespart wird.

Wer Spaß am Singen hat und den Chor unterstützen möchte, ist herzlich willkommen. Geprobt wird mittwochs am 18:00 bis 19:30 Uhr im Vereinslokal „Am Dorfplatz“ in Pracht. Foto: Privat

