Veröffentlicht am 14. März 2017 von wwa

WISSEN – Jahreshauptversammlung der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen – Zur Jahreshauptversammlung kamen die Aktiven der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen in der Gaststätte „Hahnhof“ zusammen. Zum zweiten Mal wurde sie von Alexandra Reifenrath als erste Vorsitzende eröffnet. Zu Beginn zitierte Reifenrath Henry Ford: „Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein Fortschritt. Zusammenarbeit ist Erfolg“. In diesem Zusammenhang lobte die erste Vorsitzende den guten Zusammenhalt im Verein und wies auf die Bedeutung des Zitats für das Vereinsleben hin.

Im Anschluss daran blickte Geschäftsführer Johannes Ortheil auf das 115. Jahr Vereinsgeschichte zurück. Dabei wurde deutlich, was für ein termin- und ereignisreiches Jahr hinter dem Orchester liegt. So standen für die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen im Jahr 2016 neben zahlreichen Proben insgesamt 49 öffentliche Auftritte auf dem Programm. Zu den größten Höhepunkten zählten das Große Frühjahrskonzert im vergangenen März, die heimischen Schützenfeste in Wissen und Schönstein sowie das Adventskonzert, das gemeinsam mit dem MGV „Zufriedenheit“ Köttingen ausgerichtet wurde. Auch im Jahr 2017 hat die Stadt- und Feuerwehrkapelle wieder viele Auftritte geplant.

Ortheil präsentierte in seinem Bericht auch folgende Daten: derzeit gehören der Stadt- und Feuerwehrkapelle 105 aktive Musikerinnen und Musiker an, deren Durchschnittsalter ca. 26 Jahre beträgt. Kassiererin Carolin Schmidt konnte sich von den Kassenprüfern Ralf Kohlhaas und Elmar Kempf eine einwandfreie Kassenführung bestätigen lassen. Ralf Kohlhaas wurde einstimmig als Kassenprüfer wiedergewählt. Der Vorstand wurde daraufhin entlastet.

Im Anschluss daran wurden einige Musiker/innen für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft und Treue geehrt: Laura Link und Annika Arndt wurden für zehn Jahre sowie Tobias Stumpf, Michael Reifenrath und Markus Reifenrath für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Für ihr hervorragendes Engagement im Verein erhielten im Namen des Feuerwehrverbandes Kristina Osinski, Antonia Wagener, Fabian Neuhoff, Mario Kalkert, Tobias Stahl, Ulrich Reifenrath, Daniel Krauskopf, Jonas Schneider, Benedikt Behner sowie Luisa Fischer die Ehrennadel in Bronze, Kapellmeister Christoph Becker wurden mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Das Frühjahrskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle findet am Sonntag, 09. April (Palmsonntag) im Kulturwerk Wissen statt. Karten für das Konzert können im Vorverkauf bei „der buchladen“, der Metzgerei Wickler, bei allen aktiven Musikern sowie an der Abendkasse erworben werden.