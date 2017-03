Polizei nimmt Täter nach schwerem Raub fest

Veröffentlicht am 14. März 2017 von wwa

MELSDBACH – Schwerer Raub in Melsbach – Täter festgenommen – Am Samstag, 11. März, drangen mehrere bewaffnete und zum Teil maskierte Täter gewaltsam in eine Wohnung in Melsbach, im Kreis Neuwied, ein. In der Wohnung wirkten die Täter mit Gewalt auf ihre Opfer ein und verletzten sie. Im Anschluss flüchteten sie mit diverser Beute in unbekannte Richtung. Im Rahmen von intensiven Fahndungsmaßnahmen, unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers und der Diensthundestaffel, wurden die Täter im Alter zwischen 18 bis 24 Jahren festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes übernommen.