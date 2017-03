Vocal Line und Divertimento konzertieren in Altenkirchen

Veröffentlicht am 13. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Chorkonzert in der Christuskirche Altenkirchen verzeichnet volles Haus und restlos begeisterte Konzertbesucher – Gemeinsam konzertierten in der Christuskirchen in Altenkirchen der Chor Divertimento, unter der Leitung von Sylvia und Michael Sauerwald, und der dänische Chor „Vocal Line“, aus dem dänischen Aarhus, unter der Leitung von Jens Johansen. Den ersten Teil des Konzertes gestaltete Divertimento. Der Westerwälder Chor, der 2002 gegründet wurde, und begeisterten mit ihrem Vocal-Pop-Jazz Repertoire. Im zweiten Teil stellte sich der dänische Chor tief beeindrucken vor. Dieser weltbekannte Chor mit seinem nicht minder weltbekannten Dirigenten zeigte sich mit beeindruckendem Chorklangkörper und faszinierenden Solostimmen. So andächtig und aufmerksam wie die Konzertbesucher den Vorträgen des dänischen Chores folgten, so restlos begeistert war der Applaus. Krönung dieses außergewöhnlichen Konzertes war der gemeinsame Auftritt der beiden Chöre und der Abschlussgesang, bei dem die Chormitglieder rechts und links des Kirchenschiffes platzierten und im Schummerlicht sich nachhaltig mit Gesang verabschiedeten. (rewa) Fotos: Rewa