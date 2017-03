Veröffentlicht am 10. März 2017 von wwa

A K T U E L L – KOBLENZ – Raubüberfall auf Marien-Apotheke in Koblenz – Am Freitagmittag, 10. März, gegen 13:30 Uhr, betraten zwei unbekannte männliche Personen die Apotheke in der Emser Straße in Koblenz, bedrohten die Angestellte mit einem Messer und forderten sie zur Herausgabe des Bargelds auf. Der Angestellten gelang es jedoch gefahrlos in einen der Geschäftsräume zu flüchten und sich dort einzuschließen. Während sie von dort die Polizei verständigte, flüchteten die beiden Täter in Richtung der Straße „In der Hohlstadt“.

Die Täter sind etwa 20 bis 25 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß, schlank und trugen schwarze Pullis, einer davon mit der Aufschrift Adidas. Beide hatten ihre Gesichter vermutlich mit Schals vermummt.

Im Verlauf der Fahndung nahm die Polizei eine tatverdächtige Person fest. Ob es sich bei dieser um einen der beiden Täter handelt, wird momentan abgeklärt.

Die Polizei fragt: Wer hat den Überfall beobachtet bzw. kann Hinweise zu möglichen Fluchtumständen geben? Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der Täter verloren oder weggeworfen haben könnte? Wer hat in den zurückliegenden

Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1031.