Veröffentlicht am 12. März 2017 von wwa

NAUROTH – Wir sind die Roboter! – 13 technikbegeisterte Kinder und Jugendliche beim Robotik-Kurs in Nauroth – Im zweitägigen Kurs der Kreisjugendpflege Altenkirchen und der Ortsgemeinde Nauroth erweckten 13 Kinder und Jugendliche kürzlich kleine Roboter zum „Leben“.

Zu Beginn des Robotik-Kurses vermittelte die Projektleiterin Michaela Weiß-Janssen der Gruppe die Theorie. Danach kam der spannende Praxisteil, bei dem die Jugendlichen selbst „ihren“ eigenen Roboter mit Hilfe einer Bauanleitung konstruieren und gestalten konnten. Nach der Einführung in die Steuerung und in die Programmierung am Laptop widmete sich die Gruppe am zweiten Kurstag der Umsetzung der Programmiersoftware. Schnell lernten die jungen Erfinder ihre Roboter mit dem Lego Mindstorms NXT-System am Laptop zu steuern, sodass sie auch mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführte.

Die Roboter wurden so programmiert, dass sie beispielsweise tanzten, sich wie eine Katze durch das Gras schleichen oder wie ein Auto rückwärts einparken konnten. Die Kinder und Jugendlichen verbrachten zwei interessante und erfolgreiche Veranstaltungstage und waren mit viel Aufmerksamkeit und Spaß dabei.