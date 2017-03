Veröffentlicht am 12. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zeitmanagement mit Microsoft Office Outlook 2010 – Tagesseminar am 18. März in Altenkirchen – Jeder Tag hat 24 Stunden und oft scheinen diese in unserer schnelllebigen Zeit nicht auszureichen. Zeitmanagement mit Outlook bietet die Möglichkeit des systematischen und disziplinierten Planens der Zeit. Wie das geht erfahren Interessierte im Tagesseminar der Kreisvolkshochschule Altenkirchen am Samstag, 18. März von 08:00 bis 15:00 Uhr.

Nur zehn Minuten Zeitmanagement sparen oft viele Stunden vergeudeter Zeit. Kursleiter Frank Runkler bringt den Teilnehmenden bei die Zeitprobleme mit Outlook 2010 zu bewältigen, indem er viele praktische Beispiele vermittelt, die verdeutlichen, wie Outlook helfen kann. Das Aufräumen des Postkorbs, das Vorsortieren der Post durch Outlook oder die Umwandlung von Emails in Aufgaben und Termine oder die Besprechungsplanung mit Outlook sind nur einige Möglichkeiten.

Die Kursgebühr beträgt 35 Euro. Anmeldungen zum Kurs sind bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 11 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de möglich.