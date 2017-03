Schlagring gehört nicht in ein Fahrzeug

Veröffentlicht am 10. März 2017 von wwa

WISSEN – Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss – Eine Streife der Polizei Betzdorf kontrollierte am Freitagmorgen, 10. März, gegen 00:05 Uhr, in Wissen, in der Talstraße, einen Ford. Der 18jährige Fahrer zeigte Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und in der Jacke des Betroffenen wurde ein Tütchen mit Restanhaftungen von Marihuana gefunden und sichergestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde im Handschuhfach ein Schlagring gefunden. Es handelt sich um einen nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstand. Es wurden Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet.