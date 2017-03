Drogenbedingte Wahrnehmungsstörung führen zum Polizeieinsatz

Veröffentlicht am 10. März 2017 von wwa

BETZDORF – Gemeldeter Einbruch entpuppte sich als drogenbedingte Wahrnehmungsstörung – Ein 33jähriger Betzdorfer meldet am Donnerstagvormittag, 09. März, gegen 10:50 Uhr, der Polizei Betzdorf einen Einbruch in sein Wohnhaus. Angeblich habe der Mann seine Haustüre nicht öffnen können und durch ein Fenster den Kopf eines Einbrechers gesehen. Der Mitteiler wartete in seinem Wagen in einer anderen Straße auf das Eintreffen der Polizei. Bei der Überprüfung des Wohnhauses wurden keine Hinweise auf einen Einbruch festgestellt. Stattdessen fanden die Beamten Betäubungsmittel in der Wohnung, die eine Erklärung für das absonderliche Verhalten des Mannes sein konnten. Als dem 33jährigen bewusst wurde, dass die Beamten seine Sichtweise in Frage stellten, suchte er zu Fuß das Weite. Es kam zu einer Verfolgungsjagd durch mehrere Straßen in Betzdorf. Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei dem unbekannten Fahrer eines schwarzen Kombi, der einen Polizeibeamten in sein Fahrzeug aufnahm und die Verfolgung unterstützte. So wurde der Mann schließlich festgenommen.

Durch ein Gericht wurde die Durchsuchung der Wohnung und die Entnahme einer Blutprobe bei dem 33jährigen angeordnet. Es wurden eine relevante Menge Marihuana und kleinere Mengen Amphetamin sichergestellt, ebenso der Führerschein des 33jährigen, da er unter Drogeneinfluss seinen Wagen im Straßenverkehr geführt hatte.