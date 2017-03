Veröffentlicht am 11. März 2017 von wwa

MAINZ – Fachtagung „Recht haben – Recht bekommen“ – Teilhabe behinderter Menschen und betriebliche Praxis – Die Arbeit der Vertrauensperson, der Betriebs- und Personalräte (BR/PR) und Mitarbeitervertretungen (MAV) für Menschen mit Behinderung im Betrieb wird immer vielfältiger, darum trafen sich über 70 Vertreter/innen zu einer Fachtagung in Mainz. Christine Gothe, stellv. Landesleiterin von ver.di in Rheinland-Pfalz-Saarland zum Eingang der Veranstaltung: „Schwerbehindertenvertretungen verdienen mehr Wertschätzung für ihre schwierige und belastende Arbeit und eine Stärkung ihrer gesetzlichen Rechte als Interessenvertretung.“ In angeregten sowie zielgerichteten Diskussionen richtete auch die Landespolitik ihre Worte an die Tagung. „Die Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen in Betrieben sind eine wichtige Stütze, um die Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen zu stärken. Die Mitglieder des Arbeitskreises Schwerbehindertenvertretung bei ver.di setzen sich in beeindruckender Weise für die Förderung und Verwirklichung der sozialen, gesellschaftlichen und betrieblichen Teilhabe ein. Bei der kritischen sozialpolitischen Begleitung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist die Schwerbehindertenvertretung in vielen Betrieben und Verwaltungen der Landesregierung eine wichtige Partnerin, denn es ist unser Ziel, dass Menschen mit Behinderungen stärker als bisher auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden. Sie sollen durch ihre Erwerbstätigkeit nicht zuletzt in der Lage sein, unabhängig von Transferleistungen Dritter zu werden“, erklärte Arbeits- und Sozialstaatssekretär David Langner den Anwesenden.

Der Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen Matthias Rösch betonte ausdrücklich: „Die Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben sind wichtige Partner/innen für mich als Landesbehindertenbeauftragten. Gemeinsames Ziel ist eine höhere Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen. Das ist notwendig, weil die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderungen immer noch doppelt so hoch ist wie die von nichtbehinderten Menschen“. Am Nachmittag dreht sich die Tagung um die Thematik der „Entwicklung der Rechte der Schwerbehindertenvertretung“.