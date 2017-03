Zehn Jahre Equal Pay Day

Veröffentlicht am 11. März 2017 von wwa

NEUWIED – „10 Jahre Equal Pay Day – endlich partnerschaftlich durchstarten“ – Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen liegt in Deutschland aktuell um 21 Prozent niedriger als der von Männern. Das heißt, Frauen müssen statistisch gesehen über den Jahreswechsel hinaus arbeiten, um das gleiche Jahresgehalt wie Männer „in der Tasche“ zu haben.

Es sind 78 Kalendertage mehr bis zum Equal Pay Day am 18. März, dem internationalen Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen. Die kfd unterstützt die Ziele des Equal Pay Day und macht jedes Jahr zu diesem Termin auf die erheblichen Verdienstunterschiede von Männern und Frauen aufmerksam. Ein großer Fortschritt ist, dass das Bundeskabinett Anfang Januar 2017 einen Gesetzentwurf für mehr Entgelttransparenz verabschiedet hat. Dafür hat sich die kfd stark gemacht. Sie sieht in dem Entwurf einen Meilenstein in Richtung Gleichstellung von Frauen und Männern im Erwerbsleben. Das kfd Dekanat Neuwied lädt alle Interessierten zu einer stillen Kundgebung durch die Innenstadt ein. Treffpunkt ist am Freitag, 17. März um 11:55 Uhr an der Matthiaskirche in Neuwied. Sie können sich mit „reinhängen“, um endlich gleiche Löhne für gleiche Arbeit zu erreichen.