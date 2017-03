13,6 Festmeter Holz in Hirz-Maulsbach geklaut

Veröffentlicht am 11. März 2017 von wwa

HIRZ-MAULSBACH – Größerer Holzdiebstahl – Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag, 1. bis 4. März, 13,6 Festmeter Buchenholz. Sie führten hierbei einen Rückewagen mit, der an einem grünen Traktor angehängt war. Bei dem Traktor soll es sich um ein neues Modell des Herstellers Fendt mit grüner Lackierung und schwarzer Motorhaube gehandelt haben. Die Schadenshöhe wird von der Polizei mit circa 700 Euro angegeben. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.