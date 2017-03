Grünfläche mit Autoreifen umgepflügt

Veröffentlicht am 10. März 2017 von wwa

HORHAUSEN – Sachbeschädigung an Grünflächen durch Fahrzeug in Horhausen – In der Nacht von Freitag, 03. auf Samstag, 04. März, kam es zu einer Sachbeschädigung an zwei Grünflächen in der Ortslage Horhausen, im Bereich B256/ Neue Schulstraße. Dort war ein Wagen auf die jeweiligen Grünflächen gefahren und gab Vollgas, wodurch die Reifen durchdrehten und dabei Kreise gezogen wurden. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde von der Polizei aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de Quelle: Polizei