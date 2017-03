Veröffentlicht am 10. März 2017 von wwa

WALLMENROTH – Fahren ohne Fahrerlaubnis – Führerschein gefälscht? – Am Donnerstagmorgen, 09. März, gegen 00:10 Uhr, wurde auf der Bundesstraße 62 in der Ortslage von Wallmenroth, ein Mercedes Benz zur Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten. Der 22jährige Fahrer wies sich mit einem bulgarischen Führerschein aus. Bei dem Führerschein dürfte, so die Polizei, um eine Fälschung handeln. Sie fand eindeutige Hinweise auf eine Fälschung. Der Führerschein wurde sichergestellt und einer kriminaltechnischen Untersuchung zugeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.