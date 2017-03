Reh ausgewichen – am Baum gelandet

Veröffentlicht am 10. März 2017 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der B 62 Ein 33jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagmorgen, 09. März, gegen 02:24 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 62 Höhe Euteneuen verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die Schadenshöhe gibt die Polizei mit circa 15.000 Euro an. Der 33jährige hatte die Bundesstraße 62 aus Richtung Mudersbach kommend befahren. Nach seinen Angaben habe ein Reh von rechts kommend die Straße überquert. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden sei er ausgewichen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er eine Böschung hinunter und kollidierte mit einem Baum. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste von einem Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden.