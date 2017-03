Veröffentlicht am 10. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen bietet gemeinsam mit Digital in NRW, dem Kompetenzzentrum für den Mittelstand des Fraunhoferinstituts, die Mittelstand 4.0 Workshop-Reihe „Zukunftsupdate Kreis Altenkirchen“ an – Durch die Kooperation mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Dortmund, bei dem die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen assoziierter Partner ist, können die Angebote von Digital in NRW auch von Unternehmen aus dem Kreis Altenkirchen genutzt werden. „Gemeinsam mit der Lenkungsgruppe der Brancheninitiative Metall haben wir im vergangenen Jahr das Projekt Mittelstand 4.0 ins Leben gerufen. Wir freuen uns daher, dass wir zusammen mit dem Kompetenzzentrum das Thema Mittelstand 4.0 noch greifbarer machen können und nun interessierten Unternehmen zwei Workshops in unserer Region anbieten können“, erklärt Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen.

Die beiden Workshops „Zukunftsupdates“ richten sich vor allem an interessierte Führungskräfte und Fachexperten der kreisweiten Unternehmen und verstehen sich als „Denkfabrik“ mit konkretem Unternehmens- und Anwendungsbezug. Durch den modularen Aufbau der Reihe können die beiden Workshops auch einzeln gebucht werden.

Das erste Zukunftsupdate zum Thema „Technologien & Prozesse“ findet am Mittwoch, 29. März von 13:00 bis 17:00 Uhr bei der EWM Eichelhardter Werkzeug & Maschinenbau GmbH statt und klärt gemeinsam mit den Teilnehmern die Frage, ob ihr Unternehmen bereit für Industrie 4.0 ist.

Das zweite Zukunftsupdate findet eine Woche später, am Mittwoch, 5. April zum Thema „Geschäftsmodelle“ bei der Schmidt Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG in Herdorf statt und will die Teilnehmer dazu befähigen, relevante Geschäftsmodellmuster für ihr Unternehmen zu identifizieren.

„In den Zukunftsupdates geht es vor allem darum, die teilnehmenden Unternehmen für neue Technologien und Zukunftsthemen zu sensibilisieren und sie dabei zu unterstützen, innovative Technologielösungen und veränderte Geschäftsmodelle im Rahmen von Industrie 4.0 als Chance zu verstehen“ ergänzt Jennifer Kothe, Projektleiterin bei der Wirtschaftsförderung.

Die Teilnehmerzahl für die beiden Workshops ist begrenzt und ausschließlich für Unternehmen vorgesehen. Um eine verbindliche Anmeldung wird daher gebeten. Weitere Informationen zu den beiden Workshops und zur Anmeldung erhalten Interessenten bei Projektleiterin Jennifer Kothe von Wirtschaftsförderung unter Telefon 0 26 81/ 81- 39 08 sowie per Email unter jennifer.kothe@kreis-ak.de oder auf der Internetseite www.wirtschaftsfoerderung-ak.de/aktuelles.