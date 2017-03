Veröffentlicht am 10. März 2017 von wwa

NEUWIED-IRLICH – Kleine Osterhasen basteln wieder in Neuwied-Irlich – Am Freitag, 7. April, verwandeln sich von 14:30 bis 17:00 Uhr die Räume des Pfarrheim St. Peter und Paul in Neuwied-Irlich in eine Werkstatt für kleine Osterhasen. Dann können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren wieder Frühlings- und Osterdekoration aus verschiedenen Materialien basteln. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5 Euro.

Diese Kooperationsveranstaltung zwischen dem Sachausschuss Jugend der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul und dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied ist seit Jahren sehr erfolgreich. Deshalb wird um Anmeldung unter 02631 802170 oder kijub@neuwied.de gebeten.