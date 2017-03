Veröffentlicht am 10. März 2017 von wwa

BONN – Kriminalpolizei ermittelt nach Verdacht des Betruges – Wer kennt diesen Mann? – Das Kriminalkommissariat 24 ermittelt im Verdacht von Kontoeröffnungsbetrug in Verbindung mit Computerbetrug und bittet um Hinweise. Ein bislang Unbekannter hob an einem Geldautomaten in Köln von einem mit falschen Personalien eröffneten Konto Bargeld ab, das nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betrügerisch eingegangen war. Er wurde dabei von einer Kamera aufgenommen.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Mannes, deswegen veröffentlicht die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss einige Fotos des Geldabhebers. Wer den Mann kennt oder Hinweise auf seine Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 beim zuständigen Kriminalkommissariat 24 zu melden. Quelle: Polizei