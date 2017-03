Veröffentlicht am 10. März 2017 von wwa

SIEGERLAND – Die schönsten Männerchor-Lieder – Nostalgie-Chor als Projekt – Es gibt keine Männerchöre mehr? Traditions-Chöre lösen sich auf? Das mag in vielen Fällen stimmen, aber dem entgegen wirkt nun ein Projekt des gemeinnützigen Kulturvereins „Merzi´s Musiklabor e.V.“, der zuletzt überwiegend mit Angeboten für Jugendliche sehr erfolgreich war: Nun startet ein Projekt, bei dem gezielt die Sänger aus ehemaligen Männerchören angesprochen werden sollen, aber natürlich auch alle anderen am traditionellen Männerchor interessierten Herren.

Für Mittwoch, 15. März, wird ab 11:00 Uhr zu einem unverbindlichen Informations-Treffen ins Bürgerhaus nach Mudersbach-Birken eingeladen. Bei den Treffen soll über Ziele und Inhalte des bis Juli laufenden Angebots gesprochen werden und natürlich eine erste kleine Probe stattfinden. Dazu sagt Matthias Merzhäuser, der die musikalische Leitung übernimmt: „Im Bereich des unteren Siegtals sind sehr viele traditionelle Männerchöre in den letzten Jahren geschlossen worden. Interesse am Singen besteht aber immer noch – sowohl beim Publikum als auch bei den ehemaligen Aktiven. Deshalb soll dieses Angebot von Mitte März bis Anfang Juli allen früheren und heute noch aktiven Sängern und sonstigen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich gesanglich zu betätigen und die beliebtesten Titel aus dem Repertoire der ehemaligen Chöre wieder zum Klingen zu bringen. Gerade aus dem Bereich Brachbach, Mudersbach, Birken, Niederschelderhütte, Niederschelden, Gosenbach, und Dreisbach müssten sich viele Interessierte finden lassen. Natürlich sind auch alle anderen Interessierten aus Siegerland und Westerwald herzlich willkommen.“ Zum Abschluss des Projekts sollen die erarbeiteten Titel der Öffentlichkeit im Rahmen von zwei Konzertmitwirkungen am 08. und 09. Juli präsentiert werden. Auch andere Auftritte sind in Planung.

Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist natürlich kostenlos. Bei Anmeldung betragen die Gebühren für Teilnehmer Euro 60,00 (incl. Notenmaterial, 15 Proben, Auftritten und Abschlusskonzerten). Weitere Informationen gibt Matthias Merzhäuser gerne telefonisch unter 0271/35 15 05 (ROTAL-Musikverlag) oder sind auf der Facebook-Seite von „Merzi´s Musiklabor“ zu finden.