NEUWIED – Stadt und Land fördern Projekte zur Woche der Kinderrechte – Der Weltkindertag setzt sich jedes Jahr mit einem anderen Artikel der Kinderrechtkonventionen der Vereinten Nationen auseinander, um auf die Rechte von Kindern aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren. Dieses Jahr gibt der Artikel 12 – Berücksichtigung des Kinderwillens – das Motto für den 20. September vor: „Kindern eine Stimme geben“.

In Rheinland-Pfalz stehen aber nicht nur an diesem einen Tag die Kinderrechte im Mittelpunkt, sondern direkt eine ganze Woche. Deshalb fördert das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Aktionen und Projekte rund um den 20. September, die der Sensibilisierung und Umsetzung des jeweiligen Rechts dienen.

Auch die Stadt Neuwied beteiligt sich 2017 wieder an diesem Landesprojekt und sucht noch Kooperationspartner. Michael Mang, Jugenddezernent, und Diana Alvarado Salaverry vom Kinder- und Jugendbüro wollen möglichst viele Schulen, Kindergärten, Verbände und Organisation motivieren, sich an der Woche der Kinderrechte zu beteiligen. Die Stadt fördert daher ebenfalls die Angebote. Mit einer einfachen Bewerbung können Mittel bis zu 300 Euro pro Projekt beantragt werden. Es reicht eine formlose E-Mail an dalvarado@neuwied.de mit Ziel, Projektbeschreibung, Zielgruppe, Aktivitäten, Ablauf sowie der geplanten Verwendung der Mittel.