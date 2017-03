Veröffentlicht am 11. März 2017 von wwa

NEUWIED – „LaLeLu“ bieten A-cappella-Comedy vom Feinsten – Sie können gut singen. Sie sehen gut aus. Sie sind urkomisch. Und sie brauchen kein einziges Instrument, um musikalisch den Kreuzgang in der Abtei Rommersdorf in Neuwied / Heimbach-Weis am Montag, 15. Mai (20:00 Uhr), zu rocken: „LaLeLu“, die ultimative A-cappella-Sensation aus Hamburg! In ihrem Trendprogramm „Muss das sein?!“ setzen sie sich mit ihrem einzigartigen Mix aus Gesang und Komik, Satire und Parodie mit der Zukunft auseinander. Und klären mit fettem Sound und vollem Klang, was vegane Hühner sind und wie wir später unseren Enkeln erklären was ein Smartphone war.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.kreuzgang-konzerte.de.