Veröffentlicht am 10. März 2017 von wwa

NEUWIED – „Waiting for Frank“ eröffnen Neuwieder Kreuzgang Konzerte – Auch in diesem Jahr erklingen an den vier Mai-Montagen im Kreuzgang der Abtei Rommersdorf wieder unterschiedliche Musikstile. Den Auftakt zu den Kreuzgang Konzerten geben Waiting for Frank. Der Spaß an der Musik, die gemeinsame Leidenschaft und das Interesse für Irland, das Land, seine Leute und natürlich der Irish Folk hat die fünf Musiker als Band zusammengebracht. Seit 2002 stehen sie gemeinsam auf der Bühne und spielen selbstgeschriebene Songs genauso wie Cover-Versionen von Amy McDonald über U2 bis hin zu Mark Knopfler. Und was wäre ein Irish-Folk-Abend ohne mitreißende Trinklieder, die sich mit einfühlsamen Balladen und melancholischen Folkstücken abwechseln? Diese Leidenschaft für die grüne Insel wollen die Musiker bei ihrem Konzert im Kreuzgang der Abtei Rommersdorf in Neuwied / Heimbach-Weis am Montag, 8. Mai, um 20 Uhr auch bei den Zuschauern entfachen.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.kreuzgang-konzerte.de.