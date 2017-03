Veröffentlicht am 8. März 2017 von wwa

NEUWIED – Ampeln in der Nähe der Rheinbrücke ausgefallen – Die Ampeln in der Nähe der Rheinbrücke im Bereich Engerser Landstraße/ Hermannstraße/Elisabethstraße/Julius-Remy-Straße und am Fußgängerüberweg über die Hermannstraße in Höhe Friedrich-Siegert-Straße sind zurzeit ausgefallen. Da die Schäden aufgrund des Alters des Steuergerätes nicht mehr zu reparieren sind, muss ein neues Steuergerät eingebaut werden. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass bis Anfang kommender Woche die Anlage zumindest in eingeschränkter Form wieder laufen wird. Bis dahin werden Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht gebeten.