Veröffentlicht am 9. März 2017 von wwa

KIRCHEN – Siegperle startet mit Wanderausflugsfahrten – Am Sonntag, 12. März um 07:00 Uhr setzt sich der Bus der Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen für das Jahr 2017 erstmals wieder in Bewegung. Die Tagesfahrt führt in die Westpfalz nach Sien bei Sankt Julian. Hier besteht im Rahmen eines organisierten Wandertages die Auswahl zwischen einer sechs und elf Kilometer langen Wanderstrecke. Für Verpflegung ist auf der Wanderstrecke und am Start und Ziel der Veranstaltung bestens gesorgt. Der Aufenthalt ist hier bis circa 14:00 Uhr eingeplant. Danach ist eine Einkehr im Cafe „In der Zehntscheune“ in Herrstein beabsichtigt. Aufgrund der großen Nachfrage wird ein größerer Bus eingesetzt, sodass nunmehr noch sechs Personen Platz im Bus finden können. Wie immer sind auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen. Neben dem Kauflandparkplatz in Kirchen um 07:00 bestehen weitere Zustiegsmöglichkeiten um 06:30 Uhr in Freudenberg (Wilhelmshöhe), um 06:45 Uhr in Niederfischbach (Marktplatz), um 06:47 Uhr Niederfischbach (Ehem. Grundschule), um 06:50 Uhr Niederfischbach (Haltestelle Kristeley), um 06:53 Uhr Wehbach-Junkernthal (an der L 280), um 06:57 Uhr in Kirchen (Langs Ecke), um 07:03 Uhr in Betzdorf (Haltestelle Struthof), um 07:05 Uhr in Betzdorf (Haltestelle Post), um 07:10 Uhr in Steineroth sowie um 07:30 Uhr Hachenburg gegenüber Habakuk an der B 413. Anmeldungen sind möglich über den Vorsitzenden Sven Wolff unter Telefon: 0 27 41 69 72.