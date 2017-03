SPD weist Behauptungen der CDU Landtagsabgeordneten Ellen Demuth zurück

Veröffentlicht am 9. März 2017 von wwa

NEUWIED – Unterrichtsausfall in Neuwied – Die Behauptung der CDU-Landtagsabgeordneten Ellen Demuth zur Unterrichtsversorgung der Schulen im Kreis Neuwied muss entschieden zurückgewiesen werden. „Die Abgeordnete jongliert mit den Zahlen der Statistik – und das falsch“, so der heimische Abgeordnete Fredi Winter. „Die Hochrechnungen der CDU in Sachen Unterrichtsausfall sind ebenso falsch wie die Behauptung, die Landesregierung wolle in Bezug auf Unterrichtsausfall in die Irre führen.“

Fakt ist: Die Daten der so genannten „strukturellen Unterrichtsversorgung“, die zu einem Stichtag im September in den Schulen erhoben werden, weisen eine „Soll-Ist-Differenz“ aus. Diese beziffert den Unterschied zwischen dem Stellenvolumen für das geplante Unterrichtsangebot und den tatsächlich einer Schule zugewiesen Lehrerwochenstunden. Bei der Stundenplanung sind dabei nicht nur die Erteilung des Pflichtunterrichts berücksichtigt, sondern auch Stunden, die die Schule für Differenzierungsangebote und Zusatzangebote wie Fördermaßnahmen und Arbeitsgemeinschaften vorgesehen hat. Mit dieser Vorgehensweise ermöglicht das Land den Schulen eine pädagogisch sehr anspruchsvolle Planung, die nachgewiesenermaßen immer zu einem sehr hohen Prozentsatz auch umgesetzt werden kann.

Damit unterscheidet sich die Lehrerzuweisung in Rheinland-Pfalz auch vom Vorgehen vieler anderer Bundesländer. Die 100-Prozent-Marke bei der strukturellen Unterrichtsversorgung liegt in Rheinland-Pfalz, im Unterschied zu anderen Ländern, deutlich über der Summe der Pflichtstunden nach den Stundentafeln. Rheinland-Pfalz legt Wert darauf, dass Schule mehr ist als der Pflichtunterricht. Genauso richtig ist aber auch, dass die Schulen beim Einsatz ihrer Lehrkräfte den Pflichtunterricht vorrangig abdecken müssen. Kein anderes Bundesland legt so umfassend und transparent die Unterrichtsversorgung an seinen Schulen offen wie Rheinland-Pfalz. Auf der Internetseite www.unterrichtsversorgung.rlp.de sind unter „Welche Daten gibt es?“ sämtliche verfügbaren Daten aus den verschiedensten Erhebungen für jedermann einsehbar.