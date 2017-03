Verkehrsunfall auf der L 288 – Eine Person verletzt

Veröffentlicht am 8. März 2017 von wwa

ALPENROD – Verkehrsunfall auf der L 288 bei Alpenrod – Am Mittwochmorgen, 08. März, gegen 05:52 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Alpenrod, auf der Landesstraße 288 ein Verkehrsunfall in dessen Folge eine Person verletzt wurde. Eine 25jährige Autofahrerin befuhr die regennasse Landesstraße 288 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Alpenrod. Sie geriet mit ihrem Fahrzeug auf gerader Fahrbahn ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Verteilerkasten sowie einen Baum.

Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Hachenburg gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 1.000 Euro.