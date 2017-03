Veröffentlicht am 9. März 2017 von wwa

KATZWINKEL – Aschermittwochsveranstaltung des Katzwinkler Seniorentreffs – Wenn auch um eine Woche verspätet und ohne bierselige politische Reden, veranstalteten die Katzwinkler Senioren ihren eigenen Aschermittwoch. Traditionell wird ja am politischen Aschermittwoch kräftig ausgeteilt, in Katzwinkel schätzt man dabei aber mehr handfeste kulinarische Schmankerln denn rhetorische Luftnummern. Und so ließen es sich die Senioren bei eingelegten Heringen und sog. „Quellmännern“ (Pellkartoffeln) gut gehen.

Ein großes Lob und Dank ging dafür an das Küchenteam um Brigitte und Friedhelm Heck. Der Veranstalter warb nochmals für die Fahrt zum Verlagsgebäude einer Tageszeitung in Koblenz. Der Termin ist am Dienstag, 2. Mai, die geplante Abfahrt in Katzwinkel ab 11:30 Uhr. Der Kostenbeitrag beträgt 15 Euro pro Person. Weitere Informationen und die Anmeldung bitte bei Friedhelm Heck unter der Telefonnummer 02741 / 8935. Der nächste Seniorentreff findet am Dienstag, 4. April ab 10:00 Uhr im Schützenhaus Elkhausen-Katzwinkel statt.