REGION – Friseurhandwerk in Rheinland-Pfalz und dem Saarland: ver.di startet „Besser abschneiden“- Berufsschultour für höhere Ausbildungsvergütungen und einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag – Niedrigste Vergütungen, frustrierende Ausbildungserlebnisse. Für den Nachwuchs im Friseurhandwerk muss sich etwas ändern. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) startet deswegen eine bundesweite Berufsschultour im Rahmen der Kampagne „Besser abschneiden“. Der Kampagnenbus ist vom 07. bis 09. März in der Region Koblenz und vom 03. bis 05. Mai im Saarland. Durchschnittlich verdienen Friseur-Azubis in den Kammer-Regionen Pfalz und Rheinland per nicht allgemeinverbindlichem Tarifvertrag (über die drei Jahre hinweg) 500 Euro im Monat. Im Saarland pro Monat circa 380 Euro per unverbindlicher Innungsempfehlung. Es gibt jedoch in beiden Bundesländern Betriebe die deutlich weniger bezahlen.

Bis Anfang Juni 2017 wird ver.di mit einem pinken Kampagnenbus auf über 60 Schulhöfen unterwegs sein, mit Auszubildenden im Unterricht diskutieren und sie mobilisieren. Das Ziel ist es, gemeinsam einen bundesweiten, allgemeinverbindlichen Tarifvertrag mit deutlich höheren Vergütungen für die rund 23.000 Auszubildenden zu erstreiten.

„Das Friseurhandwerk kann seit Jahren immer weniger Auszubildende für sich begeistern, denn die Qualität der Ausbildung ist oft mangelhaft und die Vergütung viel zu niedrig. Vergütungen von zum Teil unter 400 Euro im Monat reichen nicht zum Leben. Deswegen suchen wir das Gespräch mit den Auszubildenden, klären über ihre Rechte auf, um gemeinsam bessere Vergütungen durchzusetzen“, sagte ver.di-Sekretär Marvin Reschinsky.

Laut Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) lag die durchschnittliche Ausbildungsvergütung im Friseurhandwerk im Osten bei gerade einmal 269 Euro, im Westen bei 494 Euro monatlich. Weitere Informationen zur Kampagne: www.besser-abschneiden.info oder www.facebook.de/besserabschneiden.