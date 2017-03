Veröffentlicht am 8. März 2017 von wwa

ALMERSBACH – Mit Spaß etwas Gutes für sich tun – Lust auf Sport in der Gruppe mit einem abwechslungsreichen Übungsprogramm oder auf Nordic Walking? Die Damengymnastikgruppe und die Nordic-Walking-Gruppe des SSV Almersbach-Fluterschen freuen sich jederzeit über neue Mitglieder, Jung und Alt, jeder ist willkommen! Die Damen treffen sich derzeit donnerstags um 20:00 Uhr in der Halle der Glockenspitze in Altenkirchen. Zum Programm gehört Krafttraining, Faszientraining, Aerobic, Rückentraining und Bauch-Beine-Po. Nordic Walking findet nach Absprache dienstags statt, sobald das Wetter mitspielt. Ein Probetraining ist jederzeit möglich. Interessierte melden sich bitte bei der Abteilungsleiterin Doris Schäfer oder beim Vorstand. Kontakte auf der Homepage www.ssvalmersbach-fluterschen.de.