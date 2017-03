Veröffentlicht am 7. März 2017 von wwa

BONN – Polizei fahndet nach unbekanntem Fahrraddieb – Ein derzeit noch unbekannter Mann ist verdächtig, am 11. April 2016 zwischen 07:50 und 14:45 Uhr am Otto-Kühne-Platz ein Fahrrad gestohlen zu haben. Er wurde im weiteren Verlauf fotografiert. Da die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Bild des Mannes veröffentlicht. Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 37 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung.