Person bei Fahrzeugbrand schwerst verletzt

KÖNIGSWINTER – Autoinsasse bei Fahrzeugbrand in Königswinter-Sand schwerst verletzt – Rettungshubschrauber flog Verletzten in Spezialklinik – Schwerste Brandverletzungen trug ein Autoinsasse in den Dienstagmittagsstunden, 07. März, auf einem Nebenweg unmittelbar an der Bennerscheider Straße in Königswinter-Sand davon. Gegen 13:00 Uhr alarmierten Zeugen die Rettungsleitstelle der Feuerwehr und teilten den Brand eines Autos im Bereich des Weges mit. Die Zeugen stellten weiter eine Person fest, die noch aus dem Fahrzeug ausstieg und dann zusammenbrach. Die Person wurde vor Ort notärztlich versorgt und schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Ermittlungen zur Identität des Verletzten dauern noch an. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Fahrzeugbrand schnell unter Kontrolle.

Aufgrund der Gesamtumstände setzte die Polizei auch Flächensuchhunde rund um die Brandstelle ein, da nach den ersten Feststellungen nicht sicher auszuschließen war, dass sich weitere Personen in dem Fahrzeug befanden. Ein zusätzlich alarmierter Polizeihubschrauber flog den Nahbereich der Brandstelle ebenfalls ab.

Die auf die Ermittlung von Brandursachen spezialisierten Ermittler des KK 11 haben die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen vor Ort übernommen. Der abgelöschte Wagen wurde mit einem Abschleppwagen geborgen und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen, die zu dem Ablauf des geschilderten Geschehens Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.