Schwerer Verkehrsunfall auf der L 112

Veröffentlicht am 7. März 2017 von wwa

NIEDERDREISBACH – 78jährige Frau bei Verkehrsunfall auf der K 112 schwer verletzt – Ein 21jähriger Fahrer eines BMW befuhr am Montagabend, 06. März, gegen 18:30 Uhr, die Kreisstraße 112 von Niederdreisbach kommend in Richtung Weitefeld. In einer Linkskurve brach das Heck des BMW aus, sodass er auf die Gegenfahrspur geriet. Nachdem sich der Wagen des 21jährigen um 180 Grad gedreht hatte, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Wagen einer 78jährigen Autofahrerin. Die Frau wurde schwer verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 12.000 Euro. Als Unfallursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn angenommen.