HORHAUSEN – Heimat- und Verkehrsverein Horhausen e.V. – Einladung zur Mitgliederversammlung des Heimat- und Verkehrsvereins Horhausen e.V. am Sonntag, 19. März ab 14:30 Uhr in Rudi’s Schlemmerstube in Horhausen.

Tagesordnung:

Geschäftsbericht des Vorsitzenden Kassenbericht Bericht der Kassenprüfer Entlastung des Vorstands Veranstaltungsprogramm 2017 65 Jahre Heimat- und Verkehrsverein – 800 Jahre Horhausen – Bürgerfest am 1. Juli im KDH Verschiedenes

Alle Mitglieder und Freunde des Heimat- und Verkehrsvereins Horhausen sind zur Mitgliederversammlung recht herzlich eingeladen. Im Anschluss werden Kaffee und Kuchen angeboten. Auch Gäste sind herzlich willkommen.