ALTENKIRCHEN – Rennfahrerlegende Jochen Mass in Altenkirchen – Film „Rush – Alles für den Sieg“ auf Großbildleinwand – Am Samstag, 25. März ist es soweit, die kommende Motorsport und Tuning Saison wird eingeläutet! Motorsport ist ein großes Thema im Westerwald und in vielen Garagen im Umkreis schlummern noch die Schätze der unzählbaren Autoliebhaber, doch der Winterschlaf ist bald vorbei! Julia Hahn organisiert zu dem Anlass ein Event in Altenkirchen. Mit dieser Veranstaltung beendet sie ihren Freiwilligendienst im Kultur-/ Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller in Altenkirchen. ‚Ready to Rush’ findet am Samstag, 25. März im Autohaus Hottgenroth Farrenberg, ab 16:00 Uhr, statt. Der Eintritt ist frei.

Es gibt viele Highlights, zu denen eine große Verlosung mit tollen Preisen zählt, eine Autoshow, sowie verschiedene Aussteller. Am Ende des Abends wird der Film ‚RUSH – Alles für den Sieg’ auf Großleinwand gezeigt. Er zeigt die Rivalität der Formel 1 Piloten James Hunt und Niki Lauda im Kampf um den WM-Titel 1976. Nicht nur Motorsport und Formel1 Fans werden hier auf ihre Kosten kommen, ganz im Gegenteil! Der Film hat dadurch, dass das Gezeigte wirklich passiert ist, nicht nur eine wahnsinnig authentische und realistische dokumentarische Ader, sondern überzeugt durch ein erstklassiges Zusammenspiel von Technik, Action und Gefühl, abgerundet durch die herausragende Leistung der Schauspieler.

Außerdem wird Stargast Jochen Mass zu Besuch sein. Der Rennfahrer, der das legendäre Rennen bei dem Niki Lauda verunglückt ist, vermutlich gewonnen hätte, der zweite Deutsche der jemals ein Formel 1 Rennen für sich entscheiden konnte und der, der mit seinem Team das 24 Stunden Rennen von Le Mans gewann. Er erzählt von seinen Erfahrungen und ist den ganzen Tag, für jeden Gast greifbar. Nähere Infos unter www.kultur-felsenkeller.de und unter Telefon: 02681 7118