Vier Vereine erhalten 3.000 Euro

Veröffentlicht am 7. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – 3.000 Euro für Vereine – „evm-Ehrensache“ unterstützt ehrenamtliches Engagement in der Verbandsgemeinde Altenkirchen – Über insgesamt 3.000 Euro aus der „evm-Ehrensache“ freuen sich vier Vereine aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen. Mit ihrem Spendenprogramm unterstützt die Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) jedes Jahr Vereine und Institutionen aus der Region, wenn es um kulturelle, soziale und gemeinnützige Projekte geht. Den Spendenbetrag übergab Ulrich Botsch, Kommunalbetreuer der evm an die begünstigten Institutionen. Begleitet wurde die Übergabe außerdem von Bürgermeisterin Ginette Ruchnewitz und ihren Amtskollegen Dirk Vohl, Karl-Heinz Henn sowie dem ersten Beigeordneten Werner Griefer. „Ich freue mich, dass wir mit Hilfe der evm die vorbildliche Arbeit der vielen Ehrenamtlichen in den begünstigten Vereinen unterstützen können“, erklärt Ginette Ruchnewitz auch im Namen ihrer Kollegen. „Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Leben in unseren Gemeinden.“ Jeweils 750 Euro erhalten der Sportverein SC Union Berod/Wahlrod, der Friedhof- und Denkmalförderverein e. V. Idelberg, die Sportfreunde Ingelbach und der Schützenverein „Adler“ Michelbach.