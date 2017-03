Vierte Internationale Flüssigbodentagung an der Hochschule Koblenz

Veröffentlicht am 7. März 2017 von wwa

KOBLENZ – 170 Teilnehmer an der vierten Internationalen Flüssigbodentagung an der Hochschule Koblenz – Fließfähige Verfüllbaustoffe erfreuen sich als innovative und vielfach vorteilhafte Baustoffe insbesondere im innerstädtischen Kanalbau eines steigenden Interesses, bei Planern und Anwendern wie auch bei Entwicklern und Hochschulen. Das belegte die gute Resonanz der vierten Internationalen Flüssigbodentagung, die nun am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz stattfand. Die Tagung, die aus zwei eintägigen Veranstaltungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten bestand, zählte insgesamt 170 Teilnehmer/innen. „Das große Interesse an dieser Tagung zeigt den großen Informationsbedarf rund um fließfähige Verfüllbaustoffe“, freute sich Prof. Dr. Quarg-Vonscheidt vom Fachbereich Bauwesen. In verschiedenen Vorträgen konnten sich alle Teilnehmer/innen über den Stand der Entwicklung, über die Anwendung sowie die aktuellen Vorschriften informieren und auszutauschen. Um den unterschiedlichen Interessenschwerpunkten des Publikums möglichst gerecht zu werden, bestand die Tagung aus zwei aufeinanderfolgenden eintägigen Veranstaltungen zum Thema Flüssigboden mit jeweils eigenem Schwerpunkt.

Die Themen der ersten Veranstaltung, die zusammen mit dem InformationsZentrum Beton als Ausrichter angeboten wurde, waren vorwiegend anwendungsorientiert. So wurden neben Erfahrungsberichten, Praxisbeispielen und Neuerungen auf dem Gebiet der Maschinentechnik auch Informationen zu aktuellen Bemessungsvorschriften und neuen Messverfahren präsentiert. Die zweite Veranstaltung richtete das Lehrgebiet Geotechnik der Hochschule Koblenz als Forum für alle an Forschung und Entwicklung interessierten Teilnehmer aus. An diesem Tag überwogen die wissenschaftlichen Themen mit interessanten Beiträgen der Hochschulen Nordwestschweiz, Regensburg und Bochum sowie der Universität Wuppertal.