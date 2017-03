Veröffentlicht am 7. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spanisch lernen in Alicante – Achttägige Sprachstudienreise der Kreisvolkshochschule Anfang Oktober – Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet im Herbst 2017 eine Sprachstudienreise nach Spanien an. Ziel der Fahrt ist Tarifa, die südlichste Stadt Andalusiens. Dort lernen die Teilnehmenden in der Zeit von Sonntag, 1. bis Sonntag, 8. Oktober nicht nur Spanisch in einem Intensivkurs, sondern erleben die Sprache gleich im täglichen Umgang. Effektiver ist eine Sprache nicht erlernbar.

In der „Escuela Hispalense“ findet morgens während des Aufenthaltes der Sprachstudienreise der Unterricht entsprechend des jeweiligen Sprachniveaus in kleiner Lerngruppe statt. Ein abwechslungsreiches Besuchsprogramm in und um Tarifa rundet die einwöchige Reise ab. Die Anreise erfolgt vom Flughafen Köln nach Malaga mit anschließendem Transfer nach Tarifa. Die Kosten betragen circa 750 Euro inklusive Flug, Unterkunft im Hotel oder spanischer Familie mit Halbpension und täglichem Sprachunterricht vormittags in der Sprachenschule. Das touristische Kulturprogramm umfasst unter anderem einen Tagesausflug nach Tanger sowie mehrere kulturelle Aktivitäten.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-22 11 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de oder direkt bei der Spanischdozentin Maria de Schneider unter Telefon: 02681 50 54.