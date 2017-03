Veröffentlicht am 6. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPORTING Taekwondo Athlet Justin Grützmacher in der Nationalmannschaft aufgenommen – Der SPORTING Taekwondo Fighter Justin Grützmacher hat es nach jahrelanger Arbeit und den Erfolgen in den Bundeskader der Deutschen Taekwondo Union geschafft. Nachdem er innerhalb eines kurzen Jahres in der Bundesrangliste der Herrenklasse recht schnell aufgestiegen ist, wurde auch der Landesverband auf ihn aufmerksam. Nach seinen Erfolgen auf Bundesranglistenturnieren und Deutschen Meisterschaften schlug die Nordrhein-Westfälische Taekwondo Union den 19jährigen zur Aufnahme in die Nationalmannschaft vor, woraufhin der Antrag vom Bundesdachverband genehmigt wurde. Das gesamte Team von SPORTING Taekwondo gratuliert zu dieser verdienten Ehre und wünscht weiterhin viel Erfolg. (Vereinsbericht) Foto: Privat