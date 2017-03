Veröffentlicht am 6. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vom Stress zum Wohlgefühl – Kreisvolkshochschule bietet Tagesworkshop am 14. März an – Am Dienstag, 14. März bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Tagesworkshop „Vom Stress zum Wohlgefühl“ an. Eine Studie der Techniker Krankenkasse zur „Stresslage der Nation besagt, dass die Überforderung durch Stress für jeden Fünften ein Dauerzustand geworden sei und das Gefühl ‚im Hamsterrad zu sein‘ extrem zugenommen habe.

Stress entsteht im Alltag jedoch nicht allein durch bestimmte Situationen, sondern durch die dazugehörigen Gedanken und Gefühle. Es gilt, die eigenen Muster im Umgang mit Stress zu erkennen und Auswege aus „Kopfkino“ und „Hamsterrad“ zu finden, sodass Lösungen für stressige Situationen im Alltag entwickelt werden können. Ziele des Kurses sind den Stress besser zu verstehen und Übungen zum Entspannen und Auftanken kennen zu lernen. Damit werden die eigenen Ressourcen erweitert und mehr Gelassenheit kommt in den Alltag.

Der Kurs unter der Leitung von Anne Kunzelmann findet als Tagesworkshop in der Zeit von 09:00 bis 16:30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.