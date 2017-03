Veröffentlicht am 6. März 2017 von wwa

BONN – 17 Jähriger verletzt – Wer kennt diesen Mann? – Am frühen Morgen des 26. November 2016 geriet in der Maximilianpassage ein 17 Jähriger in einen Streit mit einem bislang Unbekannten. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem 17 Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf und verletzte ihn mit dem Flaschenhals. Da die bisherigen Ermittlungen noch zu keiner Identifizierung des Täters geführt haben, veröffentlicht die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos des Tatverdächtigen. Die Polizei fragt: Wer Angaben zur Identifizierung der Person machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0228-150 beim zuständigen Kriminalkommissariat 36.