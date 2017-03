Bauhofmitarbeiter Mathias Feckler feierte sein 25jähriges Jubiläum

Veröffentlicht am 6. März 2017 von wwa

KIRCHEN – Bauhofmitarbeiter feierte sein 25jähriges Jubiläum – Am 01. März 1992 trat Mathias Feckler seinen Dienst beim Bauhof in Brachbach an. Seit der Kooperation der Bauhöfe Brachbach und Kirchen am 01. Januar 2012 pendelt er zwischen den Orten. Am 01. März 17 feierte er sein 25jähriges Jubiläum. Die Stadt Kirchen, vertreten durch den Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen und der Bauhof vertreten durch den Bauhofleiter Dietmar Urrigshardt, Personalrat Markus Stinner und der 1. Beigeordnete der Ortsgemeinde Brachbach Wolfgang Stinn, dankten ihm in einer gemeinsamen Runde mit allen Bauhofmitarbeitern für seine 25jährige Tätigkeit.