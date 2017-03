Veröffentlicht am 5. März 2017 von wwa

KIRCHEN – Ladendiebin in Kirchen erwischt – Eine 16jährige wurde am Freitag, 3. März, um 14:15 Uhr, von Mitarbeitern des Kauflandes dabei beobachtet, wie sie im Kassenbereich zunächst drei Schachteln Zigaretten aus der Auslage nahm und in der Kleidung versteckte. Anschließend schlenderte sie durch den Supermarkt, begab sich zum Infostand, wo sie ihre Handtasche zuvor beim Betreten der Räumlichkeiten hinterlegt hatte, ließ sich die Handtasche aushändigen und steckte, vermeintlich unbemerkt, die drei Schachteln Zigaretten dort hinein.

Danach gab sie die Handtasche wieder an der Info ab, ging zur Kasse und bezahlte dort ein Getränk. Als sie sich dann erneut die Handtasche geben lassen wollte, wurde sie in das Marktleiterbüro gebeten. Bei Eintreffen der Polizei war die 16jährige völlig aufgelöst und reagierte teils hysterisch auf die Fragen der Beamten. Vielleicht deswegen, so die Polizei, weil sie sich so viel Mühe umsonst gemacht hatte?!

Damit aber nicht genug! Bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände wurde eine Häufung von Kosmetika gefunden, für die kein Herkunftsnachweis erbracht werden konnte. Hierzu dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Mit einer weiteren Strafanzeige muss die 16jährige wohl rechnen.