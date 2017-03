Veröffentlicht am 5. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 lässt die Session Revue passieren Mit Prinz Jörg I. wurde die neue Tollität am 11. November 2016 proklamiert. Seit her lag Altenkirchen wieder ganz im Bann des „Alekärjer Karneval!“ Zahlreiche Proklamationen besuchten die Altenkirchener Karnevalisten noch im alten Jahr.

Mit Prinzentreffen und diversen Sitzungsbesuchen bei befreundeten Vereinen begann das neue Jahr recht turbulent, bevor es in die heiße Phase ging! Der erste Höhepunkt stand auf dem Narrenfahrplan! Die große Prunksitzung in der „närrischen Stadthalle“ stand auf dem Programm. Hier gaben sich namhafte Künstler die Klinke in die Hand. Sitzungspräsident Marrazza und Zugleiter Fels hatten ein Programm der Superlative aufgestellt. „Wieder einmal eine Bomben-Sitzung!“ schallte es nach der Veranstaltung durch die ausverkaufte Stadthalle.

„Altweiber“ frühstückten die Karnevalisten erst ausgiebig zusammen und fuhren dann zu den beiden Grundschulen in Altenkirchen und der Behindertenwerkstatt Flammersfeld. Um 11:11Uhr hatte wieder die Sparkasse Ww.-Sieg in Altenkirchen zum Schalterhallenkarneval geladen. Von dort aus ging es zur Amtsübernahme ins Rathaus. Stadtbürgermeister Heijo Höfer übergab den „Schlüssel der Macht“ an das Narrenoberhaupt. Nach einem bunten Programm im Rathaussaal machten sich die Karnevalisten auf ins gegenüberliegende Kreisständehaus wo Beigeordneter Konrad Schwan zur Narretei geladen hatte. Nachdem die Westerwaldbank besucht wurde, hatte die KG noch die Damensitzung im St. Jacobus zu absolvieren. Bei sämtlichen Auftritten stellten die verschiedenen Tanzcorps der KG Altenkirchen ihr beeindruckendes Können unter Beweis. Anschließend ging es geschlossen ins beheizte Festzelt, wo die „Mallorca-Party“ schon in vollem Gange war. Es wurde bis spät in die Nacht gefeiert, gesungen und gelacht.

Der Kindermitmachkarneval unter dem Motto „Zauberhafter Karneval“ ist mittlerweile zu einem der Höhepunkte im Alekärcher Karneval geworden. Ein großes Zelt voller Kinder und Eltern, die sichtlich Spaß hatten. Das hat sich das Organisationsteam rund um Andrea Naumann gewünscht und auch bekommen.

Mit dem großen Karnevalsumzug wurde der dritte große Höhepunkt eingeläutet. Pünktlich um 14:11 Uhr schlängelte sich der 50 Gruppen und Wagen starke närrische Lindwurm durch die Straßen von Altenkirchen. Ohne besondere Vorkommnisse verlief der große Umzug friedlich und sehr schön anzusehen, bevor es danach zur „Zug-Party“ in den beheizten Festtempel am Weyerdamm ging. Die Partyband „Coverpiraten“ und die „Schlager-Maffia“ heizten dem Partyvolk kräftig ein.

Am Aschermittwoch wurde im Vereinslokal noch ein letztes Mal traditionell zum Fischessen, von Wirtin Renate Faulhaber, geladen. An diesem Tag öffnete die Traditionsgaststätte ein letztes Mal ihre Türen! Renate Faulhaber geht nach über 30 Jahren im „Jägerhof“ in den wohlverdienten Ruhestand. Die KG Altenkirchen bedankt sich bei allen Helfern, Gönnern, Spendern, Festbuchinserenten, Tanzcorps, Trainerinnen, Betreuerinnen und Elferräten sowie allen Mitgliedern und Besuchern für ihre tatkräftige Unterstützung und hofft sie in der kommenden Session wieder begrüßen zu dürfen! Besonderer Dank geht auch an die beteiligten Feuerwehren, DRK, Polizei und Ordnungsamt, ohne die der Karneval in Altenkirchen in diesem Ausmaß nicht möglich wäre. (heis) Fotos: KG AK