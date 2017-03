Menschen, Tiere, Sensationen – Manege frei für Circus Belly-Wien in Altenkirchen

Veröffentlicht am 5. März 2017 von wwa

LTENKIRCHEN – – Einer der schönsten Circusse Deutschlands kommt zum ersten Mal nach Altenkirchen und präsentiert sein internationales Spitzenprogramm – „Simply the Best“. Die drei indischen Elefantendamen sind einer der Höhepunkte im Programm. Der Circus Belly-Wien gastiert nach mehrjährigen Auslandstourneen erstmals wieder in Deutschland. Nach einer Kurztournee im Herbst letzten Jahres werden in diesem Jahr knapp 30 Städte in ganz Deutschland bespielt. Mitte März macht der Circus zum ersten Mal Station in Altenkirchen. Das Unternehmen von Direktor Roman Zinnecker gehört zu den großen Circussen der Branche. Es reist mit großen, modernen Zeltanlagen. Das Chapiteau, wie das Circuszelt in der Fachsprache genannt wird, hat eine bequeme Sitzeinrichtung (Einzelsitze) für bis zu 900 Personen. Die Besucher erwartet ein Programm der Spitzenklasse mit Live Gesang, internationalen Artisten, wundervollen Tierdarbietungen und Clownerie. Begleitet wird das Programm von modernem Ton- und Lichtdesgin.

Besonders stolz ist Roman Zinnecker auf die Verpflichtung der russischen „Clowns Boutique“. Sie traten viele Jahre im Russischen Staatscircus auf. Die russische Clownsfamilie führt als roter Faden durch das Programm, mit originellen Ideen und viel Talent sorgen sie mit ihren liebevollen Auftritten für zahlreiche Lachsalven beim Publikum. Mit der Goldmedallie beim European Circus Festival in Lüttich sowie dem 1. Platz beim berühmten Circusfestival von Namur wurde der Junior des Hauses, Marlon Zinnecker ausgezeichnet. Er präsentiert eine der besten Freiheitsdressuren der Gegenwart. Seine acht schwarzen Friesenhengste zeigen zahlreiche Figuren wie Pirouetten, Gegenläufe, Fächer uvm. Auch die drei indischen Elefantendamen Leika, Limara und Seila zeigen unter seiner Anleitung in der Manege ihr können. Schnell und synchron meistern sie auch schwierigste Trickfolgen.

Natürlich dürfen die Artisten in einem großen und spektakulären Circusprogramm nicht fehlen. Pressesprecher Andreas Meyer erzählt: „Wir sind oft unterwegs und auf der Suche nach den besten Artisten, um unseren Besuchern immer neue und außergewöhnliche Nummern präsentieren zu können.“ Wenn der junge Daragh aus Irland seine Nummer zeigt, versteht man sofort was Meyer meint. Der einzigartige Extrem-Klischnigger zeigt Kontorsionistik, so wird das Verbiegen des Körpers in der Fachsprache genannt. Eine absolute Weltsensation und das Publikum fragt sich ob dieser Mann überhaupt Knochen hat. Nikita Boutorine präsentiert eine atemberaubende, technisch äußerst anspruchsvolle akrobatische Darbietung an der freistehenden Leiter. Allein durch perfekte Beherrschung des Gleichgewichts gelingt es ihm, die Leiter zu halten und daran halsbrecherische Kunststücke zu vollführen. Nadja Scholl vollführt an seidenen Tüchern hoch unter der Zirkuskuppel ihre kräftezehrende, außergewöhnliche Darbietung. Höchstleistung kombiniert mit Temperament, Tempo und Risiko ergänzt sich zu einer Tücherdarbietung der Extraklasse.

So geben sie jeden Tag alles, um ihr Publikum zu begeistern. Wie Mandy Zinnecker mit ihren waghalsigen Tricks, dynamisch und ungesichert an einem Netz hoch unter der Circuskuppel. Nervenkitzel pur. Zusätzlich präsentiert sie dem Publikum eine außergewöhnliche und selten gezeigte Darbietung auf dem Drahtseil. In der Manege selbst überrascht der junge, dynamische Topjongleur Aron, er jongliert in hohem Tempo mit Feuerfackeln, Bällen und Kegeln und zieht so das Publikum in seinen Bann. Viele weitere, atemberaubende Darbietungen runden das Programm ab. Die Vorstellung wird das Publikum für mehr als zwei Stunden verzaubern und in eine ganz andere Welt entführen.

Der Circus Belly-Wien ist eine faszinierende Welt und für kurze Zeit eine eigene Stadt in der Stadt. Das Unternehmen gastiert von Donnerstag, 16. bis Sonntag 19. März auf dem Festplatz Weyerdamm in Altenkirchen. Vorstellungen am Donnerstag ab 19:00 Uhr, Freitag und Samstag ab 16:00 und 19:00 Uhr, Sonntag ab 14:00 Uhr. Am Freitag 17. März ab 16:00 Uhr lädt der Circus Belly-Wien zur großen Familienvorstellung ein, dann kosten alle Plätze nur 10 Euro, Loge nur 15 Euro. Tickets gibt’s im Internet-Ticket-Shop print@home, Tickets zum Sofortausdruck unter www.bellywien.de, sowie bei allen bekannten RESERVIX-Vorverkaufsstellen oder unter der Ticket-Hotline Telefon: 0 163 – 3 47 39 17. Vorverkauf an der Circus-Kasse jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellung.