Veröffentlicht am 5. März 2017 von wwa

HELMENZEN – Jahresversammlung des Arbeitskreis für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege – Wehmut lag über der Jahreshauptversammlung des Arbeitskreises für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege. Noch frisch ist die Tatsache, dass der ehemalige Vorsitzende Dieter Sommerfeld nicht mehr ist. Helmut Wagner begrüßte in Vertretung des zweiten Vorsitzenden Helmut Kohl die Versammlung im Westerwälder Hof in Helmenzen. Nach dem Totengedenken lies Wagner das Jahr 2016 Revue passieren. Hervorstechend die Veranstaltung zur 200 Jahrfeier des Kreises und die letzten Reisen gemeinsam mit Dieter Sommerfeld. Am 1. Juli der Besuch auf dem Beulskopf, 5. August die Reibekuchenaktion von Willi Meuler, 4. September der Töpfermarkt an der Museumsscheune, 11. September der Heimattag, 4. November der Vortrag von Frank Schumann zum Thema „Kirche im Dritten Reich“ und am 26. November der Helmenzer Weihnachtsmarkt. Der Kassierer gab seinen Jahresbericht ab, die Kassenprüfer Andreas Koppers und Doris Schäfer stellten die Tadellosigkeit fest und dem Antrag auf Entlastung wurde einstimmig entsprochen. Neue Kassenprüfer wurden Helmut Seifen und Willi Meuler. Einstimmig beschlossen wurde auch die Umbenennung des Vereinssitzes von Wölmersen nach Hirz-Maulsbach. Die monatlichen treffen finden jeden ersten Freitag im Monat ab 19:00 Uhr statt. Festgeschrieben wurden die Termine der Monatstreffen, der 1. Mai zur Scheuneneröffnung. Eine Reihe von Vorschlägen für Veranstaltungen wurden genannt und werden vom Vorstand bearbeitet und ausgewertet. (wwa) Foto: Wachow