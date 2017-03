Veröffentlicht am 4. März 2017 von wwa

HAMM – Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft Hamm 1841 – Elf Tagespunkte der Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft Hamm 1841 waren nach einer Stunde abgehandelt. Was um 17:00 Uhr begann fand seinen Abschluss pünktlich um 18:00 Uhr. Vorsitzender Achim Friedrich begrüßte die Versammlung, bat um eine Gedenkminute für die letztjährig verstorbenen Mitglieder und stellte seinen Jahresrückblick vor. Neben den gelungenen Aktionen sprach er aber auch die mangelhafte Beteiligung der Mitglieder bei verschiedenen Aktionen an und setzt für die Zukunft spürbare Veränderungen voraus. Im Anschluss nahm er die Ehrung einiger langjähriger Mitglieder vor. Für 25 Jahre wurden geehrt. Torben Weber, Hanno Ulrich, Alexander Jacobs und Brigitte Geldsetzer. Für 40 Jahre: Karl-Heinz Orth. Für 50 Jahre: Hans-Jörg Bartel und Klaus Dieter Ernst und für 60 Jahre Raimund Hermes. Den Ehrungen folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen. Für die Sportschützen sprach Ruth Winkler, für die Bogenschützen Stephan Schmidt, für das Offizierscorps Amrin Singh. Die Kassenlage stellte Schatzmeister Karl-Heinz Orth vor. Geprüft hatten die Kasse Ralf Niederhausen und Andreas Geldsetzer. Sie beantragten die Entlastung, der einstimmig stattgegeben wurde. Bei den Wahlen zum Vorstand wurde der Schatzmeister einstimmig bestätigt. Er steht aber nur noch bis 2019 zur Verfügung. Boris Knautz wurde stellvertretender Leiter des Offizierscorps. Rechnungsprüfer wurden Patrick Hartwick und Ralf Gehlhausen. Stellvertretender Kassenprüfer Andreas Geldsetzer. Der Beitrag bleibt unverändert. Unter Punkt Verschiedenes wurden die Termine um das Schützenfest festgelegt. Das Jugendvogelschiessen ist am 27. Mai, das Königsvogelschiessen am 3. Juni und das Schützenfest mit Krönung am 10. Juni. (wwa) Fotos: Wachow