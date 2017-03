Veröffentlicht am 4. März 2017 von wwa

RLP – 3. interregionale Arbeiter/innen Bildungstagung – Vom 02. bis 04. März trafen sich insgesamt 50 Gewerkschafter/innen der ver.di Landesbezirke Baden-Württemberg sowie Rheinland-Pfalz-Saarland mit der französischen Gewerkschaft „la cgt Lothringen Alsace – cgt Lorraine“. „Die Gewerkschaften stehen vor einer gesamteuropäischen Herausforderung“ sagte Martin Maas, ehrenamtlicher Vorsitzender der Arbeiter/innen in ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland. Im Fokus dieser Herausforderung stehen nach Meinung beider Länder die Probleme der Jugend in Europa. „Wir brauchen einen gemeinsamen Austausch, unsere Jugendprobleme sind ähnlich, die Voraussetzungen unterschiedlich aber die Ziele sind die Gleichen, wir wollen eine starke Gewerkschaftsjugend, die Gesellschaft sowie die faire und gute Arbeit der Zukunft gestaltet.“ sagte Naima Elabbouti von der cgt Jugendorganisation. Ihre Kollegen/innen der ver.di Jugend bekräftigen diese Aussage und ergänzen: „Wir müssen in den Betrieben und Dienststellen vor Ort echte Jugendbeteiligung organisieren und Gewerkschaft und Demokratie wieder selbstverständlich machen. Prekäre Beschäftigung im Jugendbereich ist eines der größten gesamtgesellschaftlichen Probleme!“ Die Jugendlichen werden ihren Austausch intensivieren und haben sich ab jetzt zum jährlichen Austausch verabredet.

Weiterer Schwerpunkt war die internationale Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Konzernen, am Beispiel des Veolia Konzerns. Auch hier gab es eine intensive Diskussion mit Vertreter/innen beider Länder. Neue Allianzen wurden gebildet bzw. verstärkt. Margot Jäschke, ehrenamtliche Vorsitzende der Arbeiter/innen in Baden-Württemberg dazu: „Wir müssen Wege zur grenzüberschreitenden Solidarität bauen und uns gemeinsam den Großkonzernen stellen, sowie dem Aufstieg der Rechtspopulisten entgegenwirken.“ Die Teilnehmer/innen gehen gestärkt und mit einer gemeinsamen Resolution der Zusammenarbeit auseinander.