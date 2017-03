Ladendieb schnell ermittelt

Veröffentlicht am 4. März 2017 von wwa

BETZDORF – Ladendieb überführt – Am Freitag, 3. März, wurde die Polizei in Betzdorf durch Mitarbeiter eines ortsansässigen Supermarktes über einen Ladendiebstahl informiert, der sich bereits am Dienstag, 28. Februar, ereignet hatte. Nach einer Auswertung der Videoaufzeichnungen hatte der Marktleiter den Ladendiebstahl entdeckt und der Polizei gemeldet. Nachdem die Beamten der Polizei Betzdorf die Ermittlungen aufgenommen hatten, wurde der Beschuldigte schnell identifiziert. Für seine Wohnanschrift wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt, bei dessen Vollstreckung das Diebesgut, ein Akkuschrauber, gefunden wurde.