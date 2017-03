Veröffentlicht am 4. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Reisevortrag über Namibia – Traumland im südlichen Afrika – Ein Reisevortrag über Namibia, einem Traumland im südlichen Afrika gibt es am Freitag, 17.März, ab 20:00 Uhr, Einlass ist bereits ab 19:00 Uhr in der Stadthalle Altenkirchen. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Alle Länder Afrikas bereisen, hieß das neue Projekt von Globetrotter und Ländersammler Rudi Kleinhenz und seiner Partnerin Gabi Goll aus Bad Kissingen! Afrika hat viele Facetten und über 50 Länder. Etappenweise ging es mit einem eigens dafür gekauften Toyota Landcruiser (Baujahr 1984) die Westküste des Kontinents hinab und die Ostküste wieder nach oben. Am 28.02.2016 stand das Auto nach sechs Jahren wieder zu Hause in Bad Kissingen. Etappe 9 hatte Namibia zum Ziel mit seinen einzigartigen Landschaften und einer grandiosen Tierwelt.

Vor der Reise lernten die beiden Ines und Carsten Lutz aus dem Westerwald kennen, die zur selben Zeit ähnliche Pläne hatten. So traf man sich in Windhoek und bereiste gemeinsam mit zwei Geländewagen drei Wochen die ehemalige deutsche Kolonie. Im Kaokoveld, einem der abgelegendsten Regionen der Welt, traf man auf das Naturvolk der Himba und Wüstenelefanten, im Etosha-Nationalpark auf die ganze afrikanische Tierwelt einschließlich einer Gruppe Nashörnern, im Sossusvlei auf die Schönheit der Namib-Wüste, an der Spitzkoppe und in Twyfelfontein auf Zeugen der Vergangenheit. Rudi Kleinhenz berichtet aber genauso von den Problemen, die ein altes Auto zwangsläufig mit sich bringt und von der „eigenen Blödheit“ die einem auf Reisen oft die größten Sorgen bereiten kann. Anmeldung unter Telefon: 02681 7118 empfohlen.