Veröffentlicht am 4. März 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Sparkasse Westerwald-Sieg verzeichnet kräftiges Wachstum in 2016 – Wir machen es den Menschen einfach, ihr Leben besser zu gestalten – Sehr zufrieden zeigt sich die Sparkasse Westerwald-Sieg mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2016. Ein kräftiges Wachstum ließ die Bilanzsumme an der Drei-Milliardengrenze kratzen. Zum Jahresende lag diese mit 2.997 Millionen Euro um 116 Millionen bzw. 4 Prozent über dem Vorjahresstichtag. Das erfreuliche Wachstum in 2016 war von beiden Seiten der Sparkassenbilanz getrieben. Auf hohem Niveau zeigten sich dabei die Kreditzusagen an Häuslebauer sowie Firmen- und Gewerbekunden im Westerwald und an der Sieg. Mit Zusagen über rund 458 Millionen Euro konnte fast punktgenau der Rekordwert aus 2015 erreicht werden. Deutlich ausgebaut wurde dabei das Finanzierungsgeschäft mit den heimischen Firmen. Zusagen über 229 Millionen Euro zeigen hier eindrucksvoll, wie verwurzelt die Sparkasse Westerwald-Sieg in der heimischen Wirtschaft ist. Die günstigen Finanzierungsbedingungen spiegelten sich auch in einer ordentlichen Nachfrage nach privaten Baufinanzierungen für Kauf, Neubau, und Modernisierung von Immobilien oder der Finanzierung von Konsumgütern wider.

Die lebhafte Kreditnachfrage sorgte für ein deutliches Bestandswachstum zum Jahresende. Am 31. Dezember 2016 führt die Sparkasse Westerwald-Sieg 2.157 Millionen Euro Kredite in ihren Büchern und damit exakt 100 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Dieses Wachstum von knapp 5 Prozent liegt auch in 2016 deutlich über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Sparkassen.

Wie stark die Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger im Geschäftsgebiet mit ihrer Sparkasse ist, zeigt sich auch ganz besonders in dem immensen Einlagenzuwachs. Trotz Niedrigzinsphase wuchsen die der Sparkasse anvertrauten Gelder auf einen Rekordwert von 2.428 Millionen Euro. Dies bedeutet ein Wachstum von 5,4 Prozent und auch hier ein deutlich höheres Ergebnis als im Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Sparkassen. Als Erfolgsgarant darf festgestellt werden, dass die Kunden auch und gerade in schwierigen Zeiten eine ehrliche und effektive Beratung benötigen.

Die Finanzlage der Sparkasse Westerwald-Sieg ist auch zum Ende des Jahres 2016 weiter geordnet. Trotz schwierigem Zinsumfeld und steigendem Kostendruck ist es der Sparkassen gelungen ein überdurchschnittliches Betriebsergebnis zu erzielen. Dieses wird erneut deutlich über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Sparkassen liegen. Nach Stärkung ihrer Substanz durch Bildung von Vorsorgereserven wird die Sparkasse voraussichtlich einen Bilanzgewinn von 5,2 Millionen Euro ausweisen. Die Sparkasse Westerwald-Sieg hat angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase ein klares Konzept entwickelt. Die Antworten auf das aktuelle Zinsszenario sind die geplante deutliche Steigerung des ordentlichen Ertrages sowie ein wachsames Auge auf die Kosten.

Per 31. Dezember 12.2016 beschäftigte die Sparkasse 648 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (11 weniger als zum 31.12.2015), davon 44 junge Menschen in Ausbildung. Der Vorstand dankt allen Kundinnen und Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen und allen Mitarbeiter/innen, die maßgeblich zu dem sehr guten Geschäftsergebnis beigetragen haben.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt legte im Jahr 2016 erfreuliche 1,9 Prozent zu. Wachstumstreiber war erneut die private Konsumnachfrage sowie in Folge des Flüchtlingsstroms die staatliche Konsumnachfrage und die Bauinvestitionen.

Gute Nachrichten gab es auch vom Arbeitsmarkt in Deutschland. Im Jahresdurchschnitt gab es den besten Wert der letzten 25 Jahre zu verzeichnen. Während zum Stichtag 31. Dezember 2016 in der Bundesrepublik Deutschland eine Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent vorliegt, zeigt sich der heimische Arbeitsmarkt in noch deutlich besserer Verfassung. Im Westerwaldkreis liegt die Arbeitslosenquote zum Jahresende bei lediglich 3,3 Prozent, während diese im Kreis Altenkirchen bei ebenfalls noch guten 4,8 Prozent liegt.

Für 2017 erwarten die führenden Volkswirte gegenüber dem Vorjahr beim BIP-Wachstum eine nachlassende Dynamik. Etwa zur Hälfte geht dies allein durch die geringere Zahl an Arbeitstagen zurück. Dennoch bleibt der binnenwirtschaftliche Wachstumspfad intakt. Die Beschäftigung dürfte 2017 weniger stark wachsen, besonders infolge des ausgeprägten Fachkräftemangels. Die Inflation dürfte vom ölpreisbedingten Anstieg der Energiepreise in 2017 auf 1,6 Prozent zulegen.

Die Weltwirtschaft sollte 2017 an Tempo zulegen. Nach rund 3 Prozent in 2016 könnte diese auf etwa 3,5 Prozent steigen und somit die größte Wachstumsrate seit 2011 erreichen. Getragen werden sollte diese Entwicklung durch eine stärkere US-Konjunktur sowie auch in Russland und Brasilien, wo davon auszugehen ist, dass diese ihre Rezession hinter sich lassen können.

Insgesamt sind jedoch die Prognosen in hohem Maße von (politischer) Unsicherheit geprägt. Hierzu gehören insbesondere die weitere Ausrichtung der US-Politik sowie die näher rückenden Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland.

Sehr erfreulich war neben der hervorragenden Kreditnachfrage im gewerblichen Sektor auch die Zahl der Geschäfte, die von der Sparkasse Westerwald-Sieg ins Ausland begleitet wurden. Auch gelang es der Sparkasse, weitere interessante neue Kundenverbindungen zu knüpfen. Hierbei spielt einerseits die deutliche Empfehlungsbereitschaft bisheriger Kunden eine Rolle, in besonderem Maße die intensive und kompetente regionale Betreuung unserer FirmenkundenCenter.

Betont zurückhaltender waren die heimischen Kunden in 2016, wenn es um Wertpapieranlagen ging. Trotz Realzinsfalle parkten die Kundinnen und Kunden ihre Gelder lieber auf kurzfristig oder täglich fälligen Anlagen, anstatt in durchaus attraktiveren Wertpapieren. Hierdurch ist auch der Gesamtumsatz von 186 Millionen Euro und somit 57 Millionen weniger als zu Vorjahresfrist zu erklären.

An der Börse ging ein turbulentes Jahr mit einem deutlichen Plus beim deutschen Aktienindex DAX zu Ende. Einen Brexit und die Wahl von Donald Trump hatte sicher zu Jahresbeginn 2016 keiner auf der Rechnung und auch die Terroranschläge sowie populistische Tendenzen in vielen Ländern sorgten für deutliche Schwankungen im Jahresverlauf. Mit 11.481 Punkten erzielte der DAX zum Jahreswechsel dennoch ein ordentliches Plus von 6,5 Prozent gegenüber Vorjahresschlussstand.

Die private Altersvorsorge spiegelte sich auch in ordentlichen Ergebnissen im Bausparvermittlungsgeschäft mit der neuen LBS Südwest wider. Da die gesetzliche Altersvorsorge im Alter oft nicht ausreicht, steht bei den Bundesbürgern hinsichtlich der Vorsorge die eigene Immobilie deutlich auf Platz 1. LBS-Bausparen ist geprägt von sehr guten Tarifen mit vielfältigen Vorteilen von Wohn-Riester und weiteren staatlichen Förderungen. Mit rund 97 Millionen Euro vermitteltem Geschäft gehört die Sparkasse Westerwald-Sieg zu den erfolgreichsten bausparvermittelnden Sparkassen in Rheinland-Pfalz.

Ebenfalls erfolgreich bewegte sich die Sparkasse Westerwald-Sieg im Immobilienvermittlungsgeschäft. 128 Objekte mit einem Gesamtvolumen von rund 13,5 Millionen Euro konnten im Jahr 2016 erfolgreich platziert werden. Dabei haben die Immobilienexperten unserer Center in Altenkirchen, Betzdorf, Bad Marienberg und Montabaur noch eine Vielzahl von interessierten Käufern im Portfolio und suchen dringend neue Objekte.

Nicht an die guten Vorjahresergebnisse konnte man im Versicherungsgeschäft heran kommen. Die in 2015 hohen Mittelzuflüsse im Einmalbeitragsgeschäft fanden in 2016 keine Fortsetzung. Sehr zufrieden hingegen war die Sparkasse Westerwald-Sieg mit den Ergebnissen im gewerblichen Versicherungsgeschäft. Hier punktete man bei Firmen- und Gewerbekunden mit den individuellen und guten Angeboten der Versicherungspartner Provinzial Rheinland und Sparkassenversicherung Stuttgart.

Digital meets Stationär. Die Sparkasse Westerwald-Sieg hat im Jahr 2016 einen weiteren Ausbau ihres Multikanalangebotes vorgenommen. Dazu hat sie ein Großprojekt mit dem Titel „Vertriebssparkasse der Zukunft“ durchgeführt. Klares Ziel ist den Medialen Vertrieb als gleichberechtigten Vertriebsweg parallel zur klassischen Filiale auszubauen. Mit dem integrierten Multikanalangebot hat jeder Kunde einen sehr einfachen, zusätzlichen, bequemen und kostengünstigen Zugang zum Leistungsangebot der Sparkasse. An dieser Stelle der Hinweis, dass sich immer mehr Kunden, auch aus allen Altersgruppen, mit den digitalen Angeboten der Sparkasse identifizieren. Allein die Sparkassen-App, die beliebteste App laut „Finanztest“, nutzen deutlich über 12.000 Sparkassenkunden.

Im April 2016 startete die Sparkassen-Finanzgruppe das gemeinsam mit den anderen Bankengruppen entwickelte Bezahlverfahren „paydirekt“. Im Gegensatz zu konkurrierenden Online-Bezahlverfahren wird „paydirekt“ nicht über einen Drittanbieter abgewickelt, sondern ist eine Zusatzfunktion des bestehenden Girokontos. Kontoinformationen werden auch nicht an den Händler oder an einen Drittanbieter weitergegeben. Da „paydirekt“ in Deutschland betrieben wird, gelten auch das deutsche Bankgeheimnis und der deutsche Datenschutz. In den ersten acht Monaten des Jahres 2016 konnte die Sparkasse Westerwald-Sieg eine große Zahl an Registrierungen verzeichnen, und es werden täglich mehr!

Einen großartigen Erfolg konnte die Sparkassen-Finanzgruppe mit der innovativen Zahlungsfunktion „KWITT“ innerhalb der Sparkassen-App seit November feiern. Über KWITT lassen sich Beträge bis 30 Euro ohne Eingabe einer TAN-Nummer schnell von Handy zu Handy transferieren. Bundesweit verzeichnet die neue Funktion bereits mehr als 260.000 registrierte Nutzer mit mehr als 170.000 getätigten Transaktionen.

Viele Service-Produkte können bereits jetzt auch virtuell abgeschlossen werden, ein Beispiel: Der Privatkredit. Im letzten Jahr wurde aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spürbar mehr konsumiert und teilweise auch bei uns finanziert. Fast 50 Mio. € Privatkredite wurden nachgefragt.

Angebot des Monats März 2017: Der Sparkassen-Privatkredit. Hervorragende Resonanz fand speziell bei Kundinnen und Kunden das jeweilige „Angebot des Monats“ im Frühjahr und Herbst 2016. Als aktuelles Highlight wird die Sparkasse ab heute bis Ende April einen Privatkredit zu einer Top-Kondition von 2,99 Prozent effektiv bei einer Laufzeit bis 60 Monaten anbieten. Ob Traumauto, Traumurlaub oder die Wohnung neu einrichten, die Sparkasse erfüllt die individuellen Wünsche, und dies in der Filiale oder über die „Internet-Filiale“ auch digital abschließbar.

Kompetenz und Vertrauen zu den Menschen wird belohnt. Eine große Freude erreichte die Sparkasse Westerwald gegen Ende des Geschäftsjahres 2016. Die Sparkasse Westerwald-Sieg belegte beim bundesweiten Qualitäts-Bankentest Platz 1 in Rheinland-Pfalz bei der Beratung von Privatkunden und Platz 2 bei der Beratung von Firmenkunden.

Die drei besten Banken und Sparkassen aus jedem Bundesland waren am 26. Januar 2017 bei der Preisverleihung der Zeitschrift WELT im Journalistenclub des Axel-Springer-Verlages in Berlin zu Gast. Michael Bug, Vorstand, und Johannes Kaspers, Bereichsleiter Vertriebssteuerung von der Sparkasse Westerwald-Sieg, nahmen die Glückwünsche und die Kristallglas-Trophäe mit der WELT-Kugel gern entgegen. Damit wird von unabhängiger Seite eine Beratungsqualität bestätigt, die alle unseren Kundinnen und Kunden das ganze Jahr hindurch zuverlässig und individuell abrufen können. Dies ist die Hauptbotschaft hinter diesen Qualitäts-Auszeichnungen, die sich in erster Linie an unsere treuen Kundinnen und Kunden in Montabaur, Altenkirchen und Bad Marienberg richtet – und auch an die, die es noch werden wollen! Insbesondere ist es eine Auszeichnung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich mit Engagement, Kompetenz und Freundlichkeit für ihre Kunden da sind.

Engagement für die Gesellschaft: Nach dem Motto „Sparkasse – mehr als eine Bank“ engagiert sich die Sparkasse Westerwald-Sieg auf vielfältige Weise, insbesondere als Förderer vieler gemeinnütziger Projekte, für die Region. In Form von Spenden und Sponsoring aber auch durch ihre drei Stiftungen trägt sie dazu bei, die Lebensqualität in ihrem Geschäftsgebiet zu verbessern. Im Jahr 2016 wurden über 1,5 Millionen Euro für die Unterstützung gemeinnütziger Einrichtungen und Vereine sowie Sponsoringmaßnahmen von der Sparkasse zur Verfügung gestellt.

Hervorzuheben sind beispielhaft drei Projekte: In Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelt-Aktion e.V. (DUA) initiierte die Sparkasse erstmals das Umweltprojekt „Saubere Umwelt – Mülltrennung ist ein Kinderspiel“ an Grund- und Förderschulen im gesamten Geschäftsgebiet. 51 Schulen nutzten das Angebot der Sparkasse und nahmen mit insgesamt 110 Klassen am Umweltunterricht teil. Somit befassten sich ca. 2.060 Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Themen zum Erhalt der Umwelt und präsentierten am Ende des Tages stolz ihre selbst gebastelten Geldbörsen aus Tetra Pack. Für das Projekt wurde von der Sparkasse ein Betrag von 20.000 Euro in die Hand genommen.

Äußerst erfolgreich verlief die Sportabzeichen-Aktion der Sparkasse Westerwald-Sieg auch im Jahr 2016. Für jedes abgelegte Sportabzeichen erhielt der ausrichtende Sportverein oder die ausrichtende Schule eine Spende in Höhe von 10 Euro sowie eine einmalige Grundförderung von 100 Euro. Die Aktion sorgte auch 2016 für eine außergewöhnlich hohe Anzahl abgelegter Sportabzeichen. Mit 6.760 Abzeichen befinden sich die Landkreise Altenkirchen und Westerwald in der Auswertung des Sportbundes Rheinland-Pfalz ganz oben. Der Erwerb des Deutschen Sportabzeichens wurde von der Sparkasse mit einem Betrag von 77.600 Euro aktiv gefördert.

Zur Weihnachtszeit hat sich die Sparkasse Westerwald-Sieg etwas Besonderes einfallen lassen. Anstelle von Weihnachtsgeschenken hat sie sich für die Unterstützung sozialer Projekte in der Region entschieden. Die Lebenshilfe Altenkirchen e.V. und die Caritaswerkstätten im Westerwaldkreis, die mit ihren Einrichtungen einen Betreuungsplatz und mit ihren Werkstätten einen Arbeitsplatz für Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen schaffen, wurden mit Spenden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro unterstützt.

Darüber hinaus engagierten sich auch die siebzehn Auszubildenden des ersten Lehrjahres im Rahmen eines sozialen Projektes. Einen ganzen Tag durften die Auszubildenden der Sparkasse an dem Arbeitsalltag der beeinträchtigten Menschen und ihrer Betreuer teilhaben. Insgesamt fand das Projekt großen Anklang mit interessanten aber auch sehr bewegenden Einblicken. Mit ihrem gesellschaftlichen Engagement macht die Sparkasse deutlich, dass sie nicht nur mit ihren Produkten und Finanzdienstleistungen ein starker Partner für die Menschen in der Region ist.